「日用品は少しでも安く買いたい」「環境にもお財布にも優しい詰め替え用を選ぼう」と、スーパーの特売日に洗剤やシャンプーの詰め替え用パックをカゴに入れている人は多いのではないでしょうか。 特に昨今の物価高騰により、家計をやりくりする人にとって、数十円の節約でも大きな課題です。しかし、そんな賢い消費者であろうとする心理を突いた、恐ろしい価格のわながスーパーの棚には潜ん