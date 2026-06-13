Ｖ６へ王手！決勝進出 ◇６月13日／2025-26リーグHプレーオフ 男子セミファイナル第２試合▢国立代々木競技場第一体育館豊田合成ブルーファルコン名古屋vsジークスター東京 写真：Ｖ６まであと一歩に迫ったブルーファルコン 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。Ｖ６を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、クォーターファイナル