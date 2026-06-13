お笑いタレントのケンドーコバヤシが１３日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。?嫌いな芸人?について激白し、ＭＣ・明石家さんまの共感を呼んだ。同期の中川家・剛から、「何かを怖がっているのを見たことがないが、怖いものはないのか？」と質問されたケンコバは「あ、でも高いとこダメです、僕」とさんまに申告した。すると、中川家・礼二から「あと、排水溝の髪の毛とかもアカンよね。『うえ〜！誰やぁ！