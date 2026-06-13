卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんが１３日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。約３年ぶりの地上波テレビ出演で再婚相手との馴れ初めを語った。福原さんは２０１６年９月に卓球男子で元台湾代表の江宏傑さんと結婚し、長女と長男が誕生したが、２１年７月に離婚が成立。昨年１２月、一部週刊誌のインタビューで再婚と妊娠を公表した。再婚相手について、進行役のノンスタイル・石田明から「やっぱプロポーズ