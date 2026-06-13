国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、FRUITSZIPPERが最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。取材に応じた真中まなは「昨年この会に参加させていただいてから、今年このルビーをいただくことを目標に頑張ってきたので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。普段支えてくださっている皆様のおかげもありますし、大好