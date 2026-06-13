俳優の菅田将暉（33）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式で司会を務め、安定感のある進行にSNSで称賛の声が上がっている。第1回の昨年に続いてグランドセレモニーの司会を担当。黒のスーツ姿で登場し、サカナクションのオープニングパフォーマンスを受けて「最高のライブで幕を開けました」と第一声を響かせた。そして「音楽さえあれば脳内は