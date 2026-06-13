「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグのオールスターが１７年ぶりに復活し、地域ごとに編成された６チームによる１ＤＡＹトーナメントとして開催され、準決勝でＪ１東、Ｊ１西がそろって敗退する波乱があった。決勝はＪ２・Ｊ３東Ａ−Ｊ２・Ｊ３西Ｂが激突する。相次ぐ“下剋上”に国利競技場が沸いた。準決勝で、１回戦から勝ち上がってきたＪ２・Ｊ３東ＡがシードのＪ１東と対戦し、０