元競泳女子で3大会連続で五輪に出場した渡部香生子さん（29）が13日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。「私事ですが、この度結婚しました」と書き出した渡部さん。指輪をつけた手のツーショットを公開した。「これまで出会い、支えてくださった皆さまに心より感謝しています。まだまだ未熟な2人ですが、感謝の気持ちを忘れずに、笑顔の絶えない家庭を築いていけたらと思っています。これからもどうぞよ