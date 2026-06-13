フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、ウーバーイーツに挑戦したことを明かした。この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。これまでアサイーボウルを食べたことがないということで、田中が差し入れしたもので、その差し入れを、自宅にウーバーイーツで配達してもらったという。田中は「ウーバーイ