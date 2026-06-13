2万人参加のチャットグループも秘匿性高いアプリで闇バイトの情報飛び交う5月、私たちは闇バイトの実態をよく知る人物に接触しました。【写真を見る】“生々しいやり取り”「殺しの依頼」接触してみると…Aさんは、闇バイトを募集する情報がSNSに流れるのを10年近く監視しています。“闇バイト”の実態をよく知るAさん「テレグラムのチャンネルに載ってるやつを情報提供したり」闇バイトの情報が飛び交っているのは、「テレ