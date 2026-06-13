作家の笹山久三（ささやま・きゅうぞう、本名・芝久己＝しば・ひさみ）氏が５月６日、心不全で死去した。７５歳だった。葬儀は近親者で済ませた。高知県生まれ。デビュー作となった「四万十川―あつよしの夏」で、文芸賞と坪田譲治文学賞を受賞。同作は映画化もされた。