陳列を強化した広島県内のスーパーのビール売り場＝1日サッカー・ワールドカップ（W杯）が北中米3カ国で開幕した。日本代表の応援を兼ねた商戦も盛り上がりを見せる。過去には、日本が勝利すると消費が爆発的に伸びた実績もある。これまでの最高成績を上回るベスト8に進出すれば、経済効果は400億円を超えるとの試算もあり、企業も日本の躍進に期待を込める。日本代表のオフィシャルスポンサーのキリンホールディングスは、選