ＮＨＫは１３日、シンガー・ソングライターの米津玄師とサッカー日本代表のＭＦ遠藤航＝リバプール＝による特別番組「米津玄師×遠藤航ＮＨＫサッカーテーマＳＰＥＣＩＡＬ対談」（１９日午後０時２０分）の放送を見送ることを発表した。別メニュー調整が続いていた遠藤は１１日にチームを離脱し、代表引退を発表。これを受けて、同局は「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、