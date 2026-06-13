アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は13日、SNSへの投稿で、「和平合意にこれまでになく近づいている」とした上で、合意が「今後24時間以内に成立する見通しだ」と明らかにしました。合意がまとまれば、速やかに電子署名を行うほか、来週には技術レベルの協議が開かれる予定だとしています。シャリフ氏は、「歴史的な和平合意が永続的な平和の強固な基盤となることを確信している」として