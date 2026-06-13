スマホを見ている無駄な時間を減らすにはどうすればいいのか。行動経済学の専門家で青森大学客員教授の竹林正樹さんは「必要なのは根性や我慢ではない。充電場所を変える、画面を白黒にする、SNSを開きにくくするなど、小さな手法を積み重ねることで行動は大きく変わる」という――。※本稿は、竹林正樹『すぐやる人の脳のクセ！』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／milorad kravic※写真はイメージです