１３日の日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」では、相葉雅紀が保護犬をトリミングする企画に有村架純が登場した。髪をアップに、白Ｔシャツにデニム＆白スニーカー姿。兵庫県の実家で愛犬を飼ってブラッシングもしていたといい「今の仕事する前に、トリマーになりたかったんです」と語った。ドラマなどではあまり見ないラフな姿が、ネットでも話題に。「すみません有村架純の犬になりたいのですが…」「有村架純にトリミ