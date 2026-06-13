ダウンタウン・浜田雅功が１３日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。?キレて?収録現場から帰った過去を打ち明けた。この日は女優の貫地谷しほりがゲスト。大阪の有名お好み焼き店で、料理が食べられるか、食べられないかをかけてゲームが行われた。結果、ゲームに勝利しお好み焼きにありつけた浜田は、「（ゲームに負けて食べられなかったら）キレて帰ってた」とその味を絶賛。それを聞いた貫地谷から「よく聞くんですよ