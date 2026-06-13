国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞に輝いた。昨年の第1回に続いて2年連続の受賞となった。プレゼンターの俳優・渡辺謙からトロフィー「ルビー」を受け取ったボーカル・大森元貴は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれし