All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた女性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：剛力彩芽／52票抜群のプロポーションとスタイリッシュな魅力で、モデルや俳優、タレントとして多方面でマルチに躍進を続ける剛力彩芽さん。その力強くも