6月6日にファッションセンターしまむらがオンラインストアで発売した『競走馬シリーズ』商品が、販売開始直後に完売する異例の人気を見せ、大きな話題となっている。【写真】「競馬民なめとったんか」即完したしまむらの競走馬シリーズ「1分もしないうちに完売するなんて酷すぎる」の声も「同日午後3時から、オンラインストア『しまむらパーク』で販売がはじまったのは、競走馬をモチーフにしたTシャツやトートバッグ、パスケー