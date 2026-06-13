恋愛感情はなく、性的な関係を持たないことを前提に結婚する「友情結婚」。その先にどんな生活が待っているのか。【映像】友情結婚した42歳・当事者の“夜の営み”（実際の映像）『ABEMA Prime』では、多様性の時代に広がる新たな家族のカタチについて、友情結婚した当事者に話を聞いた。■当事者が語る友情結婚のリアルHARUさん（42）は、家族を持ちたいと願望があったが、 ゲイを自認しており、ある時から諦めていた。しか