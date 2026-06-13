「全日本大学野球選手権・準決勝、国学院大３−４関大」（１３日、神宮球場）関大は劇的サヨナラ勝利で３５年ぶりの決勝進出を決めた。八回に同点に追いつかれ、試合は九回へ。中原海晴投手（４年・徳島商）が１死一、二塁のピンチを背負ったが、併殺に打ち取り切り抜けた。すると直後の攻撃で先頭の加藤蔵乃介内野手（２年・浜松開誠館）がエース・藤本士生投手（３年・土浦日大）から中前打をマーク。２犠打で２死三塁とな