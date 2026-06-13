北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイが行われ、共催国の米国が4-1で白星スタートを切った。SNS上の日本人は、米国代表のユニホームと、とある有名キャラクターの共通点に注目していた。大観衆に後押しされた開催国の米国代表は、攻守にパラグアイを圧倒。開始7分に相手のオウンゴールで先制すると、FWバログン