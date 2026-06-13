名古屋市西区の庄内川で13日夕方、川遊びをしていた男子中学生とみられる2人が溺れ、このうち1人が意識不明の重体です。もう1人は命に別条はないということです。消防によりますと、13日午後5時半ごろ、西区南堀越の庄内川で、「13歳の少年が川遊びしていて見えなくなった」と一緒に遊んでいた友人から119番通報がありました。消防などが捜索したところ、およそ40分後に流されたとみられる少年が川の中で見つかりました。