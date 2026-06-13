【カイロ＝村上愛衣】米ブルームバーグ通信は１１日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とイランの政府高官が対面で協議したと報じた。２月末に米国とイスラエルの対イラン軍事作戦が始まって以降、初という。米イランの協議が続く中、イランからの攻撃に猛反発していたＵＡＥが外交方針を転換した可能性がある。同通信によると、協議は今週行われ、安全保障政策の担当者らが出席した。両国は、紛争前は貿易相手として経済的な結びつ