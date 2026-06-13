13日午前、長野県千曲市の田んぼで男性が倒れているのが見つかりました。男性はトラクターから転落して下敷きとなったとみられ、その後、死亡が確認されました。13日午前9時ごろ、千曲市雨宮の田んぼで「男性がトラクターの下敷きになっている」と近くに住む男性から消防に通報がありました。下敷きとなっていたのは近くに住む農業の男性(79)で、駆けつけた消防によって救出され、ドクターヘリで長野市内の病院