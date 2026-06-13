ギャル雑誌『Ranzuki』『小悪魔ageha』『ageha』『LOVEggg』などでモデルを務め、カリスマギャルとして人気を博してきた「うさたにパイセン」こと岩本紗也加さん（31）。現在は日本ギャル協会の会長を務めるほか、登録者数41万人超のYouTuberとして活動している。 【画像】「ナチュラルすぎる姿にピース」取材に応じるうさたにパイセン、山を眺めながらコーヒーを飲むピンク髪の姿も バックパッカ