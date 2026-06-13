オランダ戦は中村の攻守にわたるパフォーマンスが、一つのキーポイントになるだろう(C)Etsuko MOTOKAWA北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）がいよいよ現地時間6月14日に迫ってきた。前キャプテン・遠藤航（リバプール）の離脱というアクシデントを乗り越え、彼らは貪欲に勝利にこだわらなければいけない。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る日本が参戦した