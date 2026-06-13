【エルサレム＝福島利之】パレスチナ・サッカー協会のジブリール・ラジューブ会長は１３日、読売新聞の電話取材に、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会で米国とカナダからビザ（査証）の発給を拒否されたと明らかにした。パレスチナは予選で敗退し、本大会には出場していない。ラジューブ氏は１１日に開会式が行われたメキシコには入国を許可されたが、米国とカナダからビザ発給を拒否され、入国できないという。ラジ