3500人以上の読者が回答したGIGAZINE春のアンケート結果を公開中！そして2026年度4月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ
お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント企画の応募で答えてもらったアンケートの結果をまとめています。回答してくれたGIGAZINE読者3598人のデータを基にしており、GIGAZINEをいつも読んでくれている人たちの傾向がよくわかります。回答してくれた皆さま、ありがとうございました！
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アンケート結果は今後も公開していくので、気になる人はX(旧Twitter)・Facebook・Threads・Discordをフォローすると更新を追いかけることができてお役立ちです。
また、GIGAZINEが毎年3回実施しているプレゼント企画で回答してもらったアンケート結果をGIGAZINEの広告媒体資料に反映しました。記事広告を依頼したいという人はぜひ参考にしてください。
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お知らせその2、4月12日(日)付の総会で正式に別院町自治会の会長にGIGAZINE編集長が就任しました。副会長2名＋会計1名も新しい人が任命されて大幅に刷新され、早速昨年度決算がシッチャカメッチャカになっていたので精査して修正へ。商店街の一部店舗からの自治会費回収ミスも解決して返金、4月24日(金)夜からおにクル1階・きたしんホールで開催された自治会長向けの説明会で今年度からIT系の補助金が新しく出ることを確認してみんなでキャッキャ！と喜んだのもつかの間、5月9日(土)の茨木神社夏祭りのための第1回祭礼委員会で別院町自治会が他自治会と比べて大きくお金を払いすぎていたことが確定など、波瀾万丈の船出となりました。
「どういうようにしていくか」の前に、「なぜフェンスが建てられたのかわかるまで、決してフェンスを撤去してはならない」ということで、まずは別院町自治会の現状を正確に把握するため、いろいろな過去の経緯を調べて記録して検証し、誰でも精査できるようにしていっているところ。今週配布された回覧板にも詳細がレポートされており、3カ所ある掲示板もリニューアルを進めています。
お知らせその3。茨木小学校の放課後こども教室でのイラストマンガ創作部の講座が6月3日(水)から再び始まります。受講できるようになった人は当日、茨木小学校1階にある放課後こども教室まで来てくださいねー！前回と同じく持ち物不要・参加費用ゼロ円です！放課後子ども教室の創作部ってどんなことしてるの？については以下の記事を読むとよくわかります。
茨木小学校の放課後こども教室で創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」講座全6回やってみたよレポート - GIGAZINE
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2026年4月
アクセスリクエスト数：1億8642万
ページビュー：4840万(49万増)
ユニークユーザー数：1883万(97万増)
転送量：14.424TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約12.335TB。HTML、RSSなどが約2.089TB。
また、2026年4月に作成した記事数は692本。
次に、2026年4月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：YouTubeに視聴者が協力して広告の再生を停止する機能が追加される
2位：中国が水深3500mで海底ケーブルを切断できる電気静油圧式アクチュエータのテストを実施
3位：20年ぶりに復活したスーパーファミコンエミュレータ「SUPER ZSNES」、完全にゼロから書き直されWindows・Mac・Android対応でiOSも対応予定
4位：3年間Unityでゲーム開発を続け収益もあげたのにすべてが間違いだったと気付いたゲーム開発者がバイブコーディングでプログ ラマー気取りの初心者に警告
5位：南極大陸の氷が溶けると金・銀・銅・鉄・プラチナなどの鉱物資源が露出して各国がそれを狙い始める可能性
6位：高騰するメモリ(RAM)を自宅の裏庭で一から自作する方法
7位：Intelが通常であれば「不良品」とみなされるCPUから大きく利益を得たとの指摘
8位：Linuxカーネルで「AIが生成したコードのすべての行、およびそれに起因するバグやセキュリティ上の欠陥の法的責任 」を提出した人間がしっかりと負うことに
9位：専門家が60年解けなかった数学問題を23歳のアマチュアが解決、鍵はChatGPTの使い方
10位：科学の力で「コカ・コーラ」がほぼ完璧に再現されてレシピが公開される、試飲した人は「これはコーラだよ」と絶賛
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：63.03％（0.61％pt増）
2位：Safari：18.40％（0.24％pt減）
3位：Edge：6.95％（0.98％pt増）
4位：Firefox：5.00％（0.90％pt増）
5位：Safari (in-app)：3.54％（2.65％pt減）
6位：Android Webview：2.03％（0.35％pt増）
7位：Opera：0.50％（0.04％pt増）
8位：Samsung Internet：0.22％（0.01％pt減）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.13％（0.01％pt増）
10位：(not set)：0.09％（0.01％pt増）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：X（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月5位）
6位：DuckDuckGo（前月6位）
8位：MSN（前月8位）
7位：Bluesky（前月7位）
9位：togetter（前月圏外）
10位：Inoreader（前月圏外）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：AI
2位：プレゼント
3位：youtube
4位：アニメ
5位：ゴム
6位：claude
7位：yt-dlp
8位：宇宙
9位：LLM
10位：アルテミス
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
・物質的支援（Amazon欲しい物リスト）
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・金銭的支援その1（1回きりの寄付）
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・金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）
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なお、この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2025年6月30日までは誰でも閲覧可能です。