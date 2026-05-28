署名が12万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名の運営が28日、活動を前倒しで終了すると発表した。当初の期限は「2026年6月5日 23:59まで」としていたが、想定外の反響を受け混乱を避けるための決断だと説明した。

26日に「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から始まったオンライン署名は28日午後3時時点で12万筆を突破。当初の目標だった「巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人」を大きく超える大反響となった。運営によると、署名の提出先は「株式会社読売巨人軍」「株式会社読売新聞グループ本社」「各スポーツメディア・野球記者・フリーライター等」で、現在は提出・交渉に向けた準備期間に入っている。

現在3人で運営しているといい、公式は「署名活動終了のお知らせ」を発表。「一昨日の署名開始からわずか2日間、皆様の凄まじい熱意とご協力により、当初の最終目標として掲げていた東京ドーム満員分である【43,500名】を遥かに超え、現在【120,000名以上】ものご賛同をいただいております。管理者一同、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

多くの支援者から「さらに上を目指してほしい」「10万人、20万人へ」という声も上がっているというが「本活動は、誰かを攻撃したり、対立を煽ることを目的としたものではなく、あくまで、一人のファンとしての想いを届けるための活動です。そのため、これ以上の長期化による報道の過熱、関係者・球団への想定外の影響、そして様々な憶測や混乱を防ぐため、すべての署名受付を前倒しで終了（クローズ）とさせていただきます」と説明した。

今後は「本日をもって最終データを整理・保存し、今後、読売巨人軍の公式窓口等へ、皆様からお預かりした署名、そしてファンの皆様の切実な想いをまとめた書面とともに、責任を持って提出させていただきます」とした。