開催：2026.5.28

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 11 - 2 [レイズ]

MLBの試合が28日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。

1回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 2-0 TB、6番 レオディ・タベラス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-0 TB、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-0 TB

3回裏、7番 タイラー・オニール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-0 TB

5回裏、8番 ブレイズ・アレクサンダー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 8-0 TB

6回表、6番 ライアン・ビレード 11球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 BAL 8-1 TB

6回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 9-1 TB

7回裏、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 11-1 TB

8回表、6番 ライアン・ビレード カウント3-1から押し出しの四球でレイズ得点 BAL 11-2 TB

試合は11対2でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのトレー・ギブソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 10:24:14 更新