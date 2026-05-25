東京V、痛恨の“６失点完敗”を経て。指揮官と選手たちが改めて強調した「成長へのフォーカス」と「手放してはいけないもの」

東京V、痛恨の“６失点完敗”を経て。指揮官と選手たちが改めて強調した「成長へのフォーカス」と「手放してはいけないもの」