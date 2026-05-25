タレントのあのが鈴木紗理奈を “嫌いな芸能人” と名指ししたことで、大きな混乱が生じることになった。いまだ不穏な状況が続くなか、2人が “共演” した番組の放送が決まり、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、2度にわたって鈴木の名前を出したこと。

「名指しされた鈴木さんが、20日にInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》と猛反論。あのさんの名前は出していなかったものの、本人がいない場で “悪口” を言ったとしてあのさんや番組に批判が集まりました。

テレビ朝日は22日、鈴木さんに不快な思いをさせたことを謝罪しましたが、翌日、あのさんがXで《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということです》と、降板を宣言する事態になったのです」（スポーツ紙記者）

あのの番組の動向が危ぶまれることになり、予断を許さない状況が続く。そんな “鈴木紗理奈嫌い” 騒動の渦中、2人が共演した番組の放送が明らかになった。

「5月22日、Snow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系、以下『それスノ』）の公式Xが、29日の放送内容を告知しました。

9人がユニクロとコラボし、デートを想定したファッションコーデを披露し、それを女性審査員がジャッジする人気企画『東京それスノコレクション』を放送するのですが、公開された動画には、審査員席に座る鈴木さんとあのさんの姿が映っていたのです。

時期的に、騒動前に収録されたものと見られますが、このタイミングでの放送とあって、注目を集めています」（芸能記者）

実際、番組公式サイトを確認したところ、鈴木とあのの名前が記載されている。騒動渦中の “共演番組” が明らかになり、Xでは

《あのちゃんと鈴木紗理奈共演だけどコリきっかけなの？》

《もめてる2人なんか接点あった？って思ったらこれやん》

《裏で何かあったと勘繰ってしまう》

など、疑問を抱く声が見受けられる。鈴木とあのをめぐっては、2人の関係性が注視されていたようだ。

「鈴木さんは、ストーリーズで自分を嫌いと名指ししたタレントについて、かなり後輩でこれまで仕事であまりかかわりがなかった相手と表現していました。鈴木さんとあのさんは4月にDMM TVで配信されたドラマ『外道の歌 SEASON2』で共演していますが、ストーリーの設定上、2人が演じる役はほとんど接点がありません。

あのさんは問題の番組で、鈴木さんを “嫌い” と評した理由を説明しなかったため、原因が疑問視されていました。鈴木さんが怒りを表明した21日、あのさんはXで《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》と投稿したものの、現在は削除されています。

騒動の渦中、不穏な投稿をしたこともあり、今回『それスノ』で共演していたことが判明し、この番組で “火種” が生まれたのではないかと考える人もいたようです」（前出・芸能記者）

『それスノ』は、Snow Manメンバーのファッションを審査員が辛口で評価するのが恒例。番組内で、鈴木とあのが絡む場面はあるのか。