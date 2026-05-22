「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

皐月賞３着のライヒスアドラーは佐々木を背に美浦Ｗで３頭併せ。前にオペプラージュ、後ろにゴーイントゥスカイという並びで、３頭の間隔が４角で一気に縮まった。直線では３頭の真ん中で強めに追われ、抜群の勢いを見せてフィニッシュ。タイムは６Ｆ８３秒５−３７秒４−１１秒１だった。

１４日に続いて追い切りに騎乗して感触を確かめた佐々木は「かなり順調に来ています。今までの１週前と比べたら、今回はいい追い切りになりました」と納得の表情だ。皐月賞からの変化については、「少し難しいところがあるけど、この子なりに良くなっています」と精神面の成長を挙げた。

上原佑師は「折り合いを確認したかったので、馬の間に挟んだ。リラックスしていて反応もすごく良かった」と陣営の狙い通りの動きに安心した様子。「皐月賞の時よりも一段上がった感じで、手前の変換もスムーズだった」と状態アップに手応え。重賞未勝利とはいえ、皐月賞では高速決着にも対応してロブチェンとは０秒３差だった。逆転でのタイトル戴冠へ、さらに調子を上げていく。