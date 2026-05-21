今年の「梅雨入り」は平年並み？ 生乾きを防ぐには「洗い方」も重要、洗濯物のどこに風を当てると早く乾く？【Nスタ解説】
20日（水）は各地で真夏日でしたが、21日（木）は一転、肌寒い雨の一日となりました。聞こえてくる「梅雨」の足音。梅雨入りはいつになるのでしょうか。
天気が崩れやすい時期 傘を忘れずに
坂口愛美 気象予報士:
今後は広い範囲で雨が降り続く見込みです。雨の止み間はちょくちょくあるものの、すっきりしない天気が続きます。
5月21日（木）は西日本から天気回復に向かいますが、東日本・東北は午後3時頃まで雨が残りやすくなりそうです。
天気が崩れやすい時期なので、折りたたみでもいいですが、毎日しっかり傘を携帯したいですね。
梅雨入りの状況と見通し
坂口愛美 気象予報士:
現時点で梅雨入り発表は沖縄・奄美地方のみです。那覇は来週月曜まで雨が降りやすいですが、火曜以降は晴れ間が続く見込みで、梅雨明け発表の可能性があります。
井上貴博キャスター:
なぜ梅雨入り梅雨明けだけ、こんなにシビアなんでしょうか？
坂口愛美 気象予報士:
梅雨って一つの現象なんですよ。だから、今日から梅雨入りとはっきり言えるものでもない、梅雨ってのは心理戦で、どう捉えるか、あなた次第みたいなところもあるんですね。
それを踏まえると、私はこのように予想しています。
＜梅雨入り＞
関東甲信地方も含めて平年並み
＜梅雨明け＞
やや早い〜平年並み
続いて、梅雨の時期は毎回恒例、洗濯物についてです。
生乾きを防ぐには「洗い方」も重要
井上貴博キャスター:
クリーニング店「LIVRER」洗濯ブラザーズ・茂木康之さんに聞きました。
生乾きを防ぐポイントは、5時間以内に乾かしきる。干し方よりも、洗い方が重要という風におっしゃっています。
今日から今すぐにできること
（1）洗濯物の量は6割程度に
（2）水の量はMAXに
なぜなのか…
洗剤や汚れが残っていると繊維に風が通りにくく、乾きにくさの原因に。
さらに、脱水は長ければ長いほど早く乾きます。標準は15分間、少し傷みが早くなるかもしれませんが、いかに早く干すかということで言うと、縦型洗濯機は追い脱水がおすすめ。
ドラム式は乾燥までするコースは十分脱水済みなので、その辺りは考えなくてもいいということです。
洗濯物 どこに風を当てると早く乾く？
井上貴博キャスター:
洗濯の干す時に風を当てると早く乾くだろうなということは、何となく皆さんご想像できるかと思います。
では洗濯物のどの部分に風を当てるといいでしょうか。
洗濯物は下部を乾かすと良いので、上からのエアコンよりもサーキュレーター、もっと言うとピンポイントで水分を吸ってくれる、除湿機がいいと言われているようです。