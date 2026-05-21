Gentaがワイルドな姿に!?『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』Episode 6あらすじ＆先行カット解禁

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世界を舞台に活躍するダンス＆ボーカルグループTravis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。

このたび、Episode 6のあらすじと、先行カットが解禁された。

■2チームがそれぞれ現地でメンバーへのお土産を調達

本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて旅をする。Team A（Chaka、Umi、Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team B（Shime、Genta、Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。

Episode 6では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）の3人が、アリゾナ州にある複合施設キャメロン・トレーディング・ポストに寄り道。そこにあるネイティブアメリカンのアートギャラリーで、悪い夢をキャッチしてくれるというドリームキャッチャー等、メンバーへのお土産を調達。

一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）は、歴史ある鉱山町コロラド州デュランゴに到着。西部開拓時代から続く歴史の詰まったホテルは、あらゆるところに仕掛けが施されており驚きの連続。そして3人は現地の名物だという地ビール工場へと潜入。隣接するバーでは、メンバー全員にぴったりのビールをセレクト。さらに、これまでの旅を経て、ワイルドになった（!?）Gentaがホテルのルームツアーを実施!?

グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。彼らの特別な夏休みに注目だ。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

ディズニープラスにて独占配信中

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■【動画】『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』本予告

■【画像】番組カット

■【画像】番組キービジュアル

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/