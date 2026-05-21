“マナカナ”三倉茉奈、パクチー山盛りサラダ・娘と作った春巻きなど並ぶ夕食公開「カラフルで彩りが綺麗」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の三倉茉奈が5月20日、自身のInstagramを更新。パクチーたっぷりの夕食を公開した。
【写真】40歳双子女優「暑さに負けず元気が出そう」山盛りパクチー乗った手料理
三倉は「暑い日はパクチーが最高」とたっぷりのパクチーを使った夕食を公開。「大人向けに、ささみときゅうりとトマトとパクチー山盛りサラダ。ナッツも砕いて。（追いパクチーもスタンバイ）」「えび春巻きは娘と一緒に。えびを細かく刻んでちょっと潰して、はんぺん、鶏ももひき肉を混ぜて。春巻き包むのも上手になってきた。大人はスイートチリソース付けると美味しい」と紹介したほか、かぼちゃのそぼろ煮も並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそうで栄養満点」「カラフルで彩りが綺麗」「食欲そそられる」「暑さに負けず元気が出そう」などと反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子女優「暑さに負けず元気が出そう」山盛りパクチー乗った手料理
◆三倉茉奈、夕食公開
三倉は「暑い日はパクチーが最高」とたっぷりのパクチーを使った夕食を公開。「大人向けに、ささみときゅうりとトマトとパクチー山盛りサラダ。ナッツも砕いて。（追いパクチーもスタンバイ）」「えび春巻きは娘と一緒に。えびを細かく刻んでちょっと潰して、はんぺん、鶏ももひき肉を混ぜて。春巻き包むのも上手になってきた。大人はスイートチリソース付けると美味しい」と紹介したほか、かぼちゃのそぼろ煮も並んだ食卓を披露した。
◆三倉茉奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそうで栄養満点」「カラフルで彩りが綺麗」「食欲そそられる」「暑さに負けず元気が出そう」などと反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
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