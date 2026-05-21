元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、栃木県上三川町で14日に起きた強盗殺人事件で、容疑者宅への家宅捜索の狙いについて解説した。

同町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害するなどした疑いで、県警下野署捜査本部は、神奈川県相模原市、川崎市の16歳少年4人と、犯行の指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕した。夫婦の上位に指示役がいる可能性もあり、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて捜査を続ける。

また警察はこの日、海斗容疑者らが住んでいた横浜市内の自宅を家宅捜索した。今回の捜索について、佐々木氏は「犯罪の証拠につながるものの押収」を挙げた。さらに重要になるのが、組織の実態解明だという。「容疑者の交友関係が分かるもの、生活が分かるものですね。報道によると、この2人は無職ということなので、過去にどのような収入があるのか。クレジットカードや通帳があった場合、差し押さえて財務捜査をする必要性がある」と説明した。

その鍵になるのが、通信記録だ。佐々木氏は今回の事件について、指示役が実行役がSNSなどでつながって行われる「リモート型」と推測。「グループの突き上げ捜査（組織上部の解明捜査）に必要なのは、何で知り合ったか。スマートフォンのみならず、パソコンとかデバイスも全て押収して、リクルーター、指示役とつながるようなインターネット、通信デバイスの押収も間違いなくしていると思いますね」と分析した。