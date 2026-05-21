【トムとジェリー展】再び東京へ！ 初登場のご当地グッズや先行販売商品も登場！
『トムとジェリー』の誕生85周年を記念し、2024年より全国各地を巡回中の展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日（木）から6月9日（火）までの間、京王百貨店 新宿店 7階大催場にて開催される。東京では初お披露目のオープニング・シアターや東京ご当地グッズに注目だ。
＞＞＞トムとジェリー点販売グッズや展示イメージをチェック！（写真19点）
1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズ。
今もなお世界中の子どもたちと大人たちを笑顔にしている『トムとジェリー』。2025年に85周年を迎え、誕生から変わらずに描かれてきたトムとジェリーの何気なくも楽しい日々には ”日常を笑いに変えるヒント” がたくさん隠れている。本展は、そんなふたりの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示のほか、フォトスポットなどを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会となっている。
2024年の東京での初開催以降日本各地を巡回し、多くのファンを笑顔にしてきた大好評の本展がおよそ2年ぶりに東京へ帰還。京王百貨店 新宿店 7階大催場にて5月28日（木）〜6月9日（火）まで開催される。
今回、2024年の東京会場では展開のなかったオープニング・シアターが東京会場に初登場。線画で描かれたトムとジェリーがおなじみの追いかけっこを繰り広げながら、会場内の各コーナーを案内してくれる。
また、5月30日（土）と6月7日（日）には新ショートアニメシリーズ「とむとじぇりーごっこ」より、「とむ」「じぇりー」「たふぃー」が登場し、ハイタッチ会を実施する。
さらに会場では、本展オリジナルアイテムをはじめ『トムとジェリー』グッズを多数販売。新グッズの先⾏販売や、初登場となる東京ご当地グッズが販売される。また、会場にて税込5500円以上購入した方には、先着で「オリジナルご当地ステッカー」(全2種・ランダム配布）がプレゼントされる。お得な前売り券は5月27日（水）まで各プレイガイドにて発売中だ。
東京では初登場の展示や東京ご当地グッズなど、前回お越しいただいた方も、初めての方も楽しめる内容となっているので、ぜひこの機会をお⾒逃しなく。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
＞＞＞トムとジェリー点販売グッズや展示イメージをチェック！（写真19点）
1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズ。
2024年の東京での初開催以降日本各地を巡回し、多くのファンを笑顔にしてきた大好評の本展がおよそ2年ぶりに東京へ帰還。京王百貨店 新宿店 7階大催場にて5月28日（木）〜6月9日（火）まで開催される。
今回、2024年の東京会場では展開のなかったオープニング・シアターが東京会場に初登場。線画で描かれたトムとジェリーがおなじみの追いかけっこを繰り広げながら、会場内の各コーナーを案内してくれる。
また、5月30日（土）と6月7日（日）には新ショートアニメシリーズ「とむとじぇりーごっこ」より、「とむ」「じぇりー」「たふぃー」が登場し、ハイタッチ会を実施する。
さらに会場では、本展オリジナルアイテムをはじめ『トムとジェリー』グッズを多数販売。新グッズの先⾏販売や、初登場となる東京ご当地グッズが販売される。また、会場にて税込5500円以上購入した方には、先着で「オリジナルご当地ステッカー」(全2種・ランダム配布）がプレゼントされる。お得な前売り券は5月27日（水）まで各プレイガイドにて発売中だ。
東京では初登場の展示や東京ご当地グッズなど、前回お越しいただいた方も、初めての方も楽しめる内容となっているので、ぜひこの機会をお⾒逃しなく。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優