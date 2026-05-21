お笑いコンビ「日本エレキテル連合」の橋本小雪さん（41）が、5月20日までにインスタグラムを更新。ノーメイクの最新ショットを動画で公開しました。



【写真】白塗りメイクを落とした素顔の日本エレキテル連合、橋本小雪さん

「悩み相談の最っっ低」と題した最新の投稿で、橋本さんはかつての白塗りを落とした素顔で登場し、「相談があるっていうから来たけど、ここ、自分の最寄り駅の喫茶店でしょ！あなたそれ、最低だからね！」と、決め顔でズバッと斬っています。往時の厚塗りメイク時代とは一変し、きりっとした目鼻立ちで怒ってみせたり、困った表情を浮かべたりしています。



橋本さんは最近、「＃最低さん」のハッシュタグをつけ、習慣や居酒屋、インタビューなど、日常に起こる「最低」なできごとや人物をテーマにしたショート動画を、たびたびアップしています。



また、「〜の難しいこと」のタイトルで「＃難しいことは言わないでおばさん」「＃毎日」のタグを付け、日常の不条理をぼやいたりもしています。



ネット上では、白塗りとのギャップに「本当に可愛いと思った」「意外と美形で驚いた」「小雪はイケメン」など、驚きと称賛のコメントが寄せられています。



日本エレキテル連合は、兵庫県出身の橋本さんと愛媛県出身の中野聡子さん（42）が2008年に結成したお笑いコンビで、2014年に白塗りの橋本さん、中年男性に扮した中野さんが繰り広げるシュールなコント「未亡人朱美ちゃんと細貝さん」で一気にブレークしました。さらに、持ちギャグの「ダメよ〜ダメダメ」は、その年の「ユーキャン新語・流行語大賞」年間大賞を受賞しています。