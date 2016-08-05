日本エレキテル連合

お笑いコンビ。メンバーは中野聡子、橋本小雪。ボケとツッコミをもたない。

2026年5月21日

2024年3月28日

2024年3月27日

2023年3月19日

2023年1月23日

2022年11月17日

2021年8月14日

2020年1月19日

2020年1月18日

2019年4月29日

2018年8月6日

2016年12月7日

2016年10月26日

2016年8月8日

2016年8月6日

2016年8月5日