お笑いコンビ。メンバーは中野聡子、橋本小雪。ボケとツッコミをもたない。
かつての白塗りを落とした素顔で、決め顔でズバッと斬っている動画を公開
まいどなニュース
Smart FLASH
中野聡子が27日までにSNSを更新し、重度の眼瞼下垂で手術を受けると報告
スポーツ報知
17日にInstagramを更新し、重度の眼瞼下垂になったことを報告した
ABEMA TIMES
23日、「退院して自宅療養になりました」とTwitterで報告した
デイリースポーツ
子宮頸がんの治療のため、12月に予定していた単独ライブを中止すると報告
スポニチアネックス
化粧などをほかの芸人にいじられることもあり、その怒りをネタに使うことも
文春オンライン
中野と松尾の直筆コメントも公開され、中野の達筆ぶりに注目が集まっている
J-CASTニュース
お相手は同じ事務所所属のお笑い芸人・松尾アトム前派出所とのこと
東スポWEB
ダントツでトップに輝いたのはダンディ坂野で、得票率ではほかの芸人を圧倒
Jタウンネット
ライブでの無断撮影など一部ファンのマナー違反行為に自粛を呼びかけた
日刊スポーツ
橋本小雪が黙って家を出たことについて、中野聡子は事実であると告白
26日に所属事務所が発表し、25日に体調不良を訴え医師の診断を受けて入院
7日にYouTube公式アカウントで動画を公開し、同居解消の報道について言及
2人には「主従関係」があり、ネタは中野聡子が作っていたと関係者は話す
橋本小雪が家を出たとされ、「コンビ解散の危機」が心配されていると筆者