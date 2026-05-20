2児の母・木下優樹菜「緑味ゼロだと思うぢゃん」シンプル弁当公開「青のりでカバーするの最高」「親近感わく」
【モデルプレス＝2026/05/20】元タレントの木下優樹菜が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「親近感わく」ほぼ緑味ゼロのシンプル弁当
木下は「シンプルべんとー」とコメントし、3つ並んだ手作り弁当の写真を投稿。白米に、焼き鮭、玉子焼き、きんぴらごぼう、えのきのおかず、昆布の佃煮などをぎっしり詰めた弁当を披露した。弁当の1つには玉子焼きが入っていない様子も写っている。「緑味ゼロだと思うぢゃん 玉子焼きに青のり〜」と、玉子焼きに青のりを混ぜて彩りをプラスしていることを明かし、「まじどおでもええ」と自らツッコミを入れている。
この投稿には「シンプルなのに美味しそう」「こういう弁当が一番好き」「家庭の味って感じで親近感わく」「彩りなんて気にしなくても大丈夫」「青のりでカバーするの最高」「真似したくなる」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「親近感わく」ほぼ緑味ゼロのシンプル弁当
◆木下優樹菜、シンプル弁当披露
木下は「シンプルべんとー」とコメントし、3つ並んだ手作り弁当の写真を投稿。白米に、焼き鮭、玉子焼き、きんぴらごぼう、えのきのおかず、昆布の佃煮などをぎっしり詰めた弁当を披露した。弁当の1つには玉子焼きが入っていない様子も写っている。「緑味ゼロだと思うぢゃん 玉子焼きに青のり〜」と、玉子焼きに青のりを混ぜて彩りをプラスしていることを明かし、「まじどおでもええ」と自らツッコミを入れている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「シンプルなのに美味しそう」「こういう弁当が一番好き」「家庭の味って感じで親近感わく」「彩りなんて気にしなくても大丈夫」「青のりでカバーするの最高」「真似したくなる」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】