有名女優、オリジナルレシピの洋風春巻き・えのきの和え物など4品公開「豪華な食卓で羨ましい」「健康的で彩りも豊か」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の秋野暢子が5月19日、自身のInstagramを更新。手料理を4品公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「健康的で彩りも豊か」オリジナルレシピの洋風春巻き・えのきの和え物など4品
秋野は「今夜はこんな感じ」とつづり、写真を投稿。甘辛く味付けした豚肉をなすのグリルの上に盛り、さらに温泉卵を載せたもの、ポテトとベーコンと玉ねぎが具材の洋風春巻き、食べるラー油とごま油と酢で味付けしたえのきの和え物、長芋と大葉と梅干を混ぜたもの、と豪華な食卓を公開した。なお、長芋の混ぜ物については「納豆いれてもOKですね」とアレンジレシピも紹介している。
この投稿には「どれも美味しそう」「豪華な食卓で羨ましいです」「真似したいレシピがたくさん」「愛情たっぷりの手料理ですね」「健康的で彩りも豊か」「こんなに手間のかかる料理、尊敬します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「健康的で彩りも豊か」オリジナルレシピの洋風春巻き・えのきの和え物など4品
◆秋野暢子、手作りの夕飯公開
秋野は「今夜はこんな感じ」とつづり、写真を投稿。甘辛く味付けした豚肉をなすのグリルの上に盛り、さらに温泉卵を載せたもの、ポテトとベーコンと玉ねぎが具材の洋風春巻き、食べるラー油とごま油と酢で味付けしたえのきの和え物、長芋と大葉と梅干を混ぜたもの、と豪華な食卓を公開した。なお、長芋の混ぜ物については「納豆いれてもOKですね」とアレンジレシピも紹介している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「豪華な食卓で羨ましいです」「真似したいレシピがたくさん」「愛情たっぷりの手料理ですね」「健康的で彩りも豊か」「こんなに手間のかかる料理、尊敬します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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