20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数319、値下がり銘柄数1125と、値下がりが優勢だった。



個別ではテクノアルファ<3089>、ＪＮグループ<6634>がストップ高。太洋物産<9941>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報<2408>、大戸屋ホールディングス<2705>、オカムラ食品工業<2938>、ニッポン高度紙工業<3891>、シリコンスタジオ<3907>など22銘柄は年初来高値を更新。東北特殊鋼<5484>、魁力屋<5891>、夢みつけ隊<2673>、大井電気<6822>、ＡＳＪ<2351>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、サンヨーホームズ<1420>、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>など239銘柄が年初来安値を更新。ジーダット<3841>、ヒーハイスト<6433>、城南進学研究社<4720>、ユニチカ<3103>、河西工業<7256>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース