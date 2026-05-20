ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 238906 42.9 59060
２. <1357> 日経Ｄインバ 36386 17.7 3677
３. <1321> 野村日経平均 30591 53.4 62720
４. <1360> 日経ベア２ 17277 4.8 90.3
５. <1458> 楽天Ｗブル 16025 25.5 70440
６. <1579> 日経ブル２ 13287 25.0 638.1
７. <2644> ＧＸ半導日株 13253 5.6 3620
８. <1329> ｉＳ日経 11023 166.6 6236
９. <1540> 純金信託 9690 3.5 21190
10. <1568> ＴＰＸブル 9039 68.2 873.9
11. <1306> 野村東証指数 5721 56.1 402.2
12. <200A> 野村日半導 5113 -52.2 4085
13. <1330> 上場日経平均 4027 -1.9 62760
14. <1542> 純銀信託 3613 -15.7 35100
15. <1346> ＭＸ２２５ 2947 85.3 62260
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2891 28.4 62450
17. <1615> 野村東証銀行 2755 -14.1 660.8
18. <1489> 日経高配５０ 2389 137.5 3188
19. <1459> 楽天Ｗベア 2238 4.3 148
20. <1671> ＷＴＩ原油 2185 -25.3 5919
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1945 56.9 1942.5
22. <1398> ＳＭＤリート 1887 -53.7 1854.5
23. <314A> ｉＳゴールド 1773 133.9 336.4
24. <2036> 金先物Ｗブル 1577 105.6 174400
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1534 -0.5 3639
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1485 -7.6 393.4
27. <1655> ｉＳ米国株 1263 20.6 844.6
28. <1358> 上場日経２倍 1230 19.0 113000
29. <1326> ＳＰＤＲ 1187 104.7 65210
30. <2243> ＧＸ半導体 1164 -33.3 4298
31. <1308> 上場東証指数 1100 55.8 3980
32. <1356> ＴＰＸベア２ 955 13.0 126.9
33. <1623> 野村鉄鋼非鉄 934 68.9 65700
34. <513A> ＧＸ防衛日株 735 44.7 867
35. <2559> ＭＸ全世界株 734 10.5 28585
36. <1328> 野村金連動 689 40.3 16805
37. <1571> 日経インバ 681 33.8 336
38. <563A> ＧＸＮデカバ 662 -21.1 1075
39. <2516> 東証グロース 651 64.4 623.4
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 634 -17.6 1013
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 604 -11.7 554.4
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 597 -16.9 2506
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 578 -31.3 92
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 560 16.7 2703
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 547 -37.7 73770
46. <1545> 野村ナスＨ無 545 -31.4 46490
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 533 27.5 33690
48. <2038> 原油先Ｗブル 527 86.9 2992
49. <1397> ＳＭＤ２２５ 516 1964.0 60410
50. <2524> 農中東証指数 497 1503.2 3907
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 238906 42.9 59060
２. <1357> 日経Ｄインバ 36386 17.7 3677
３. <1321> 野村日経平均 30591 53.4 62720
４. <1360> 日経ベア２ 17277 4.8 90.3
５. <1458> 楽天Ｗブル 16025 25.5 70440
６. <1579> 日経ブル２ 13287 25.0 638.1
７. <2644> ＧＸ半導日株 13253 5.6 3620
８. <1329> ｉＳ日経 11023 166.6 6236
９. <1540> 純金信託 9690 3.5 21190
10. <1568> ＴＰＸブル 9039 68.2 873.9
11. <1306> 野村東証指数 5721 56.1 402.2
12. <200A> 野村日半導 5113 -52.2 4085
13. <1330> 上場日経平均 4027 -1.9 62760
14. <1542> 純銀信託 3613 -15.7 35100
15. <1346> ＭＸ２２５ 2947 85.3 62260
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2891 28.4 62450
17. <1615> 野村東証銀行 2755 -14.1 660.8
18. <1489> 日経高配５０ 2389 137.5 3188
19. <1459> 楽天Ｗベア 2238 4.3 148
20. <1671> ＷＴＩ原油 2185 -25.3 5919
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1945 56.9 1942.5
22. <1398> ＳＭＤリート 1887 -53.7 1854.5
23. <314A> ｉＳゴールド 1773 133.9 336.4
24. <2036> 金先物Ｗブル 1577 105.6 174400
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1534 -0.5 3639
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1485 -7.6 393.4
27. <1655> ｉＳ米国株 1263 20.6 844.6
28. <1358> 上場日経２倍 1230 19.0 113000
29. <1326> ＳＰＤＲ 1187 104.7 65210
30. <2243> ＧＸ半導体 1164 -33.3 4298
31. <1308> 上場東証指数 1100 55.8 3980
32. <1356> ＴＰＸベア２ 955 13.0 126.9
33. <1623> 野村鉄鋼非鉄 934 68.9 65700
34. <513A> ＧＸ防衛日株 735 44.7 867
35. <2559> ＭＸ全世界株 734 10.5 28585
36. <1328> 野村金連動 689 40.3 16805
37. <1571> 日経インバ 681 33.8 336
38. <563A> ＧＸＮデカバ 662 -21.1 1075
39. <2516> 東証グロース 651 64.4 623.4
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 634 -17.6 1013
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 604 -11.7 554.4
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 597 -16.9 2506
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 578 -31.3 92
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 560 16.7 2703
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 547 -37.7 73770
46. <1545> 野村ナスＨ無 545 -31.4 46490
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 533 27.5 33690
48. <2038> 原油先Ｗブル 527 86.9 2992
49. <1397> ＳＭＤ２２５ 516 1964.0 60410
50. <2524> 農中東証指数 497 1503.2 3907
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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