　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　238906　　　42.9　　　 59060
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 36386　　　17.7　　　　3677
３. <1321> 野村日経平均　　 30591　　　53.4　　　 62720
４. <1360> 日経ベア２　　　 17277　　　 4.8　　　　90.3
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16025　　　25.5　　　 70440
６. <1579> 日経ブル２　　　 13287　　　25.0　　　 638.1
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 13253　　　 5.6　　　　3620
８. <1329> ｉＳ日経　　　　 11023　　 166.6　　　　6236
９. <1540> 純金信託　　　　　9690　　　 3.5　　　 21190
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　9039　　　68.2　　　 873.9
11. <1306> 野村東証指数　　　5721　　　56.1　　　 402.2
12. <200A> 野村日半導　　　　5113　　 -52.2　　　　4085
13. <1330> 上場日経平均　　　4027　　　-1.9　　　 62760
14. <1542> 純銀信託　　　　　3613　　 -15.7　　　 35100
15. <1346> ＭＸ２２５　　　　2947　　　85.3　　　 62260
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　2891　　　28.4　　　 62450
17. <1615> 野村東証銀行　　　2755　　 -14.1　　　 660.8
18. <1489> 日経高配５０　　　2389　　 137.5　　　　3188
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2238　　　 4.3　　　　 148
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2185　　 -25.3　　　　5919
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1945　　　56.9　　　1942.5
22. <1398> ＳＭＤリート　　　1887　　 -53.7　　　1854.5
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1773　　 133.9　　　 336.4
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1577　　 105.6　　　174400
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1534　　　-0.5　　　　3639
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1485　　　-7.6　　　 393.4
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1263　　　20.6　　　 844.6
28. <1358> 上場日経２倍　　　1230　　　19.0　　　113000
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1187　　 104.7　　　 65210
30. <2243> ＧＸ半導体　　　　1164　　 -33.3　　　　4298
31. <1308> 上場東証指数　　　1100　　　55.8　　　　3980
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 955　　　13.0　　　 126.9
33. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 934　　　68.9　　　 65700
34. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 735　　　44.7　　　　 867
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 734　　　10.5　　　 28585
36. <1328> 野村金連動　　　　 689　　　40.3　　　 16805
37. <1571> 日経インバ　　　　 681　　　33.8　　　　 336
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 662　　 -21.1　　　　1075
39. <2516> 東証グロース　　　 651　　　64.4　　　 623.4
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 634　　 -17.6　　　　1013
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 604　　 -11.7　　　 554.4
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 597　　 -16.9　　　　2506
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 578　　 -31.3　　　　　92
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 560　　　16.7　　　　2703
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 547　　 -37.7　　　 73770
46. <1545> 野村ナスＨ無　　　 545　　 -31.4　　　 46490
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 533　　　27.5　　　 33690
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 527　　　86.9　　　　2992
49. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 516　　1964.0　　　 60410
50. <2524> 農中東証指数　　　 497　　1503.2　　　　3907
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース