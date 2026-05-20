五輪選手、グッズ装備で&TEAMライブに参加 “オタ活”ショットに反響続々「Kくん推しなんだ」「グッズ装備も完璧」
【モデルプレス＝2026/05/20】卓球女子日本代表の張本美和選手が5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のライブに行ったことを明かした。
【写真】五輪女性選手、グッズ装備のオタ活ショット
5月13日〜14日に&TEAMのライブツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』の神奈川・Kアリーナ横浜公演が開催されたのを受け、張本選手は「『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』神奈川公演に参戦しました！」と同ツアーを鑑賞したことを報告。また、張本選手はK（ケイ）のうちわを持ち、Kののぼりの前で撮影したオフショットなども披露し「&TEAMさんのライブに初めて行きました！最っ高に楽しかったです！！！ダンスを生で見ると迫力があってかっこよかったです メンバーみなさんの歌声が本当に魅力的で感動しました パワーチャージ完了です」とライブの感想を綴っている。
張本選手は&TEAMのファンであることをメディアで公言。SNSでも&TEAMのポップアップに訪れた様子などを投稿している。
ファンからは「Kくん推しなんだ」「同じ空間にいたの胸熱」「グッズ装備も完璧」「アプグレ席かな？」「親近感わいちゃう」といった反響が寄せられている。（modepress編集部）
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◆張本美和選手、&TEAMライブ満喫
5月13日〜14日に&TEAMのライブツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』の神奈川・Kアリーナ横浜公演が開催されたのを受け、張本選手は「『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』神奈川公演に参戦しました！」と同ツアーを鑑賞したことを報告。また、張本選手はK（ケイ）のうちわを持ち、Kののぼりの前で撮影したオフショットなども披露し「&TEAMさんのライブに初めて行きました！最っ高に楽しかったです！！！ダンスを生で見ると迫力があってかっこよかったです メンバーみなさんの歌声が本当に魅力的で感動しました パワーチャージ完了です」とライブの感想を綴っている。
張本選手は&TEAMのファンであることをメディアで公言。SNSでも&TEAMのポップアップに訪れた様子などを投稿している。
◆張本美和選手の投稿に反響
ファンからは「Kくん推しなんだ」「同じ空間にいたの胸熱」「グッズ装備も完璧」「アプグレ席かな？」「親近感わいちゃう」といった反響が寄せられている。（modepress編集部）
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