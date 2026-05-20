のん、南キャン“しずちゃん”との２ショット披露
俳優・アーティストののんが17日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・南海キャンディーズの“しずちゃん”こと山崎静代との２ショットを公開し、 ファンから反響を呼んでいる。
ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。この日、「５月の ERAは」と題してブログを更新すると、「今回はしずさんとトークセッションしました。 楽しかったー」とコメント。「まだまだ質問しまくれたんだけどお時間が来てしまいました」と収録を振り返り、「ぜひ聴いてね」と呼びかけた。
ラジオブースでヘッドホンを着け、マイクの前に座りながら両手にあごを乗せたのんの姿やJ-WAVEのロゴパネル前でしずちゃんと笑顔でピースサインを決める仲良し２ショットを公開。
最後には、「#ラジオ」「#jwave」「#era813」「#PODCAST」とハッシュタグを添えて締めくくった。
以前、女優の奈緒を交えた「新年会」ショットも話題となっていた２人の共演にファンから「しずちゃんをしずさんというところがホント素敵」「２人ともかわいいぞっ」「今夜のERAも面白かった」 「すっごいレアな２人じゃない！？」などの声が寄せられている。
ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。この日、「５月の ERAは」と題してブログを更新すると、「今回はしずさんとトークセッションしました。 楽しかったー」とコメント。「まだまだ質問しまくれたんだけどお時間が来てしまいました」と収録を振り返り、「ぜひ聴いてね」と呼びかけた。
最後には、「#ラジオ」「#jwave」「#era813」「#PODCAST」とハッシュタグを添えて締めくくった。
以前、女優の奈緒を交えた「新年会」ショットも話題となっていた２人の共演にファンから「しずちゃんをしずさんというところがホント素敵」「２人ともかわいいぞっ」「今夜のERAも面白かった」 「すっごいレアな２人じゃない！？」などの声が寄せられている。