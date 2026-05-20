オリ渡部遼人が19日の試合で超美技披露

■オリックス 2ー1 ソフトバンク（19日・京セラドーム）

オリックスの渡部遼人外野手が19日に京セラドームで行われたソフトバンク戦に「9番・中堅」で出場し、5回に超美技でチームを救った。実況と解説者も「掴んでいるのか？」「掴んだ？」「掴んでいる！」と唖然のビッグプレーだった。

2-1でリードして迎えた5回2死、ソフトバンクの正木智也外野手が放った打球は左中間へ。渡部は落下地点まで一直線に走り込みダイビングキャッチ。勢いあまって、体は着地後に数回転したが、ボールを離さなかった。

本拠地だけでなく、実況席も唖然。「掴んだ？」などと半信半疑となるほどのファインプレーだった。

「パーソル パ・リーグTV」が「慶応義塾大学同期の打球を掴み取る！」などの文言を添えて映像を投稿。ファンからは「GG賞確定レベルの守備」「毎試合ファインプレー」「足の回転が早すぎて漫画のくるくる回るやつに見えた」「すごすぎる」「好きすぎてあかん」「最高すぎる」と絶賛の声が殺到していた。（Full-Count編集部）