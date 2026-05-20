＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】ユニークな“推し呼出”の応援グッズ

大相撲の土俵で力士の四股名を呼び上げる“推し”呼出の登場を受け、中継カメラがひときわユニークな応援グッズを捉え、その凝りすぎたお手製グッズにファンが騒然となる一幕があった。

問題のシーンは序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）が序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）を寄り切りで下して2勝目（3敗）を挙げた一番でのこと。

この取組の前、力士の四股名を呼び上げる序ノ口呼出・勝希（大島部屋）の姿が中継画面に映し出された際、客席から掲げられたインパクト抜群の応援グッズに注目が集まった。

現在19歳、大島部屋所属の若手呼出である勝希が響きのある美しい声で呼び上げを行う中、中継カメラが勝希の名をあしらった「商標登録」風のボードを映し出した。そこには「創業令和五年四月」「商標登録」「勝希」「大島部屋」など、勝希が呼出として採用された年月や所属部屋が精巧に記されていた。

まるで老舗企業のロゴマークのような完成度の高さに、視聴者も思わず目を奪われた様子で、このユニークな“推し呼出”への愛が詰まった応援グッズに対し「なんやそれw」「商標登録w」「すごっ」「かつきガチ勢」「愛されてるな」といった声が相次いだ。なお、取り組みに敗れた京の里は4敗目（1勝）を喫した 。（ABEMA／大相撲チャンネル）